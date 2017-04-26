Генпрокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам "Тедис Украина"

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений в сфере экономики двум должностным лицам дистрибьютора табачной продукции ООО "Тедис Украина".

"Генеральная прокуратура Украины при оперативном сопровождении Национальной полиции Украины продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 ООО "Тедис Украина")", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду.

Отмечается, что по результатам следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для уведомления о подозрении генеральному директору и члену дирекции (директору дирекции) указанного общества в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"В связи с этим в среду, 26 апреля, следователи и прокуроры департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО "Тедис Украина" сообщили о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений", - подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Ранее в этот день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что компания "Тедис Украина" уплатила в госбюджет 300 млн грн штрафа, а у ее руководства проходят обыски. Кроме того, по словам Ю.Луценко, Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тедис" - граждан РФ.

Как сообщалось, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Антимонопольный комитет Украины сообщал, что конечными бенефициарами компании являются граждане Европейского Союза и Борис Кауфман.

В конце марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" проведено более 100 обысков.

По данным генпрокурора Ю.Луценко, под влиянием российского гражданина Игоря Кесаева, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР"/"ЛНР. Через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 выведено 2,5 млрд грн.

АМКУ в конце 2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде.