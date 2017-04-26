В Минобразования Украины намерены летом внедрить систему электронного документооборота

В Министерстве образования и науки Украины вскоре будет внедрена система электронного документооборота, что со временем позволит вузам отчитываться за финансовые операции в электронном виде.

"Мы надеемся, что уже с 1 июля 2017 года и операционные системы, и программное обеспечение будут введены в эксплуатацию и мы начнем его (проекта системы е-документооборота – ИФ) дальнейшую реализацию", - сказал заместитель министра образования Роман Греба в ходе презентации проекта по электронному документообороту в ведомстве в среду в Киеве.

По словам Р.Гребы система е-документооборота в Минобразования будет способствовать диалогу между министерством и центральными органами власти.

"Следующим шагом на пути повышения качества управления образования станет создание е-системы финансовой отчетности высших учебных заведений", - рассказал замминистра.

По словам руководителя департамента информационных технологий администрации президента Романа Бородина, система электронного документооборота в Минобразования создаётся на основе системы электронного документооборота администрации президента.

"Главным заданием проекта является улучшение качества образования посредством перехода современных практик управления образованием, основанных на новых технологиях", - отметил директор бюро по вопросам демократии и управления USAID в Украине, Беларуси и Молдовы Томас Уайт.

По его словам, украинцы заслуживают иметь доступ к качественным образовательным услугам за счёт подотчетных и прозрачных методов управления образованием.

Как сообщил директор Американских советов по международному образованию Ярема Бачинский, проект электронного документооборота в Минобразования это совместный проект министерства, Агентства США по международному развитию (USAID) и американских советов по международному образованию в партнёрстве с администрацией президента, компанией "Майкрософт Украина" и ГП "Инфоресурс".

Для реализации проекта администрация президента бесплатно предоставила разработанную систему е-документооборота, а "Майкрософт Украина" предоставила техническую платформу для е-системы.