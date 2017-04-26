На Харьковщине пресечена схема легализации псевдопереселенцев – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли в Харьковской области масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцев с временно оккупированных территорий, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Правоохранители установили, что организовал противоправный бизнес житель Луганщины вместе с несколькими сообщниками…Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к участию в махинации были привлечены отдельные служащие управления труда и социальной защиты населения Харьковского горсовета и областного управления Фонда социального страхования", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, группа подыскивала людей из т.н. ДНР/ЛНР, которые хотели получать социальные выплаты от украинского государства как вынужденные переселенцы, не переезжая жить на подконтрольную Украине территорию. Участники группы ставили псевдопереселенцев на учет, открывали им банковские карточные счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненные государственные стипендии и другие социальные выплаты. За полный "пакет услуг" они требовали в среднем больше 7 тыс.грн с человека.

По информации СБУ, среди псевдопереселенцев, которые в результате незаконно получали выплаты из Государственного бюджета Украины, были также участники незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

Во время обысков в Харькове по месту жительства организаторов группы, помещениях госучреждений и органах местного самоуправления оперативники СБУ изъяли ксерокопии документов в более чем 2 тыс. переселенцев. Правоохранители также обнаружили около ста банковских карт, крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, сепаратистскую символику.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации). Действия служащих будут квалифицированы в рамках отдельного производства.