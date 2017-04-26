В Харьковской области покончил с собой воспитанник детского дома семейного типа

В пгт Близнюки (Харьковская обл.) повесился 12-летний воспитанник детского дома семейного типа, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"При проведении первичной проверки было установлено, что ребенок имел психологическую травму. Ранее он становился свидетелем суицидов, которые совершали родственники его биологических родителей", - говорится в видеокомментарии инспектора отдела ювенальной превенции Константина Шеремета, распространенном отделом коммуникаций.

Правоохранители установили, что ребенок ранее неоднократно заявлял о намерении покончить с собой, в связи с чем проходил курс лечения и адаптации. Незадолго до суицида у мальчика произошел конфликт с другими детьми, после чего он закрылся в комнате и покончил с собой.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции, всего в семье было семеро детей, в том числе четверо приемных. Семья считалась благополучной.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".