"Тедис Украина" уплатила 300 млн грн штрафа, у руководства компании идут обыски

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что компания "Тедис Украина" уплатила 300 млн грн штрафа, а у ее руководства в настоящее время проходят обыски.

"Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", - написал он на странице в Фейсбуке в среду и выложил фотокопии соответствующих документов.

Кроме того, по словам Ю.Луценко, Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Тедис - граждан РФ.

Как сообщалось, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Антимонопольный комитет Украины сообщал, что конечными бенефициарами компании являются граждане Европейского Союза и Борис Кауфман.

В конце марта министр внутренних дел Арсений Аваков сообщал, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" проведено более 100 обысков.

По данным генпрокурора Ю.Луценко, под влиянием российского гражданина Игоря Кесаева, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР"/"ЛНР. Через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 выведено 2,5 млрд грн.

АМКУ в конце 2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде.