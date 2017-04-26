В Крыму заключенный украинец Лугин перерезал вены, протестуя против перемещения в Мордовию

В оккупированном Россией Крыму осужденный гражданин Украины Андрей Лугин перерезал себе вены в знак протеста против своего повторного перемещения на территорию Республики Мордовия (Российская Федерация) и отсутствия должного медицинского лечения, сообщает Центр информации о правах человека.

Как указывается на сайте Центра информации о правах человека, об инциденте сообщил юрист ОО "Региональный центр прав человека" Виталий Набухотный со ссылкой на жену осужденного Ирину Лугину.

По информации юриста, в среду, 26 апреля, планировалось перемещение А.Лугина и еще одного заключенного гражданина Украины – Юрия Михайлова с территории Крыма в распоряжение исправительных колоний на территории РФ.

В.Набухотный напомнил, что 24 апреля А.Лугин и Ю.Михайлов в знак протеста против перемещения объявили сухую голодовку.

А.Лугин и Ю.Михайлов были осуждены еще в 2010 году приговором Апелляционного суда АР Крым. Решение вступило в силу в 2012 году по постановлению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Впервые они были перемещены с территории Крыма на территорию России Федеральной службой исполнения наказаний РФ в середине 2016 года.

В марте 2017 А.Лугина привезли из Мордовии в Симферополь для проведения каких-то следственных действий, обещали оставить в Крыму, а сейчас пытаются 26-го апреля снова вывезти в Мордовию.

Заключенный А.Лугин отказывается признавать себя гражданином России и требует немедленно решить вопрос передачи на материковую Украину. У него обнаружен ряд тяжелых заболеваний, в том числе одно редкое.

25 апреля офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской направил письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой для того, чтобы разобраться с ситуацией, которая сложилась с заключенным А.Лугиным, который голодает в Крыму.