Дело о госизмене Януковича не может рассматриваться до 16 мая, пока не решится вопрос о дисциплинарной ответственности судьи Девятко

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает невозможным рассмотрения дела по обвинению своего клиента в государственной измене до рассмотрения вопроса привлечения к дисциплинарной ответственности председателя Оболонского райсуда Киева Владислава Девятко, входящего в состав коллегии по рассмотрению дела.

"На 16 мая перенесено рассмотрение жалобы о привлечении Девятко к дисциплинарной ответственности. То есть, в настоящий момент его судьба как судьи зависит от третьих лиц… До 16-го числа слушать дело нельзя, пока не будет снят вопрос о привлечении к ответственности председательствующего Девятко", - заявил адвокат в среду в телефонном включении в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что заседание Оболонского райсуда по госизмене В.Януковича назначено на 4 мая. По убеждению адвоката, проведение заседания без рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи "является беспрецедентным фактом давления на суд со стороны государства".

Комментируя увольнение судьи Оболонского райсуда Дмитрия Камбулова, который также входил в "тройку" судей, рассматривающих дело по обвинению В.Януковича в госизмене, В.Сердюк сказал: "Относительно увольнения судьи Камбулова скажу, что формальным основанием стал его выход на пенсию, однако совпадение, что выход на пенсию и процедура увольнения произошли после назначения дела к слушанию, говорит о том, что здесь могли быть задействованы не только эти мотивы".

"Я считаю, что данный процесс начался с беспрецедентного давления на состав суда, рассматривающего это дело. Состав суда был сформирован в нарушение установленного порядка… еще за неделю-полторы появилась информация о том, кто будет рассматривать дело, а генпрокурор подтвердил информацию, когда обсуждался не назначенный еще состав судей", - отметил адвокат.

Как сообщалось, в начале апреля стало известно, что 4 мая Оболонский райсуд Киева начнет рассматривать дело по обвинению В.Януковича в госизмене.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).