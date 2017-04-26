Сущенко останется под стражей в РФ до конца июня

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 июня арест украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко на два месяца, то есть до 30 июня 2017 года", - огласила свое решение судья Маргарита Котова в среду.

Таким образом суд отклонил просьбу адвоката Марка Фейгина об изменении его подзащитному меры пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в гостевом доме посольства Украины в Москве.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело Р.Сущенко имеет гриф "совершенно секретно".

Перед началом рассмотрения обвиняемый и его защита просили оставить заседание открытым, так как никакие сведения, составляющие гостайну, при продлении меры пресечения никогда не обсуждаются. "Мы разбираемся только с вопросом о продлении срока содержания под стражей, содержания дела это никак не касается. Никакие вопросы, касающиеся сути обвинения, ранее ни разу не обсуждались", - отметил М.Фейгин, который также просил разрешить съемку процесса.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября прошлого года. По сведениям спецслужбы, Р.Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам М.Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

Его адвокат утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

М.Фейгин сообщил также, что в деле украинского журналиста, кроме сотрудников ФСБ, осуществлявших его задержание, есть еще всего один свидетель - старый знакомый Р.Сущенко.

В Киеве задержание Р.Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже - надуманными. 22 ноября 2016 года глава СБУ Василий Грицак сообщил на брифинге, что журналист внесен в списки "на обмен заложниками".

Защита Р.Сущенко также готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

Как сообщалось, Международные и Европейская федерации журналистов в конце января присоединились к другим правозащитным группам и международным организациям в требовании снять обвинения с арестованных в РФ журналистов Р.Сущенко и Николая Семены (последнему в Крыму предъявлено обвинение в призывах к сепаратизму).