Аваков обещает надлежащим образом реагировать на обращения о правонарушениях в НАПК

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещает должное реагирование на обращения о правонарушениях в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), которые поступили как от самого агентства, так и от народных депутатов.

Выступая в среду на заседании Кабинета министров Украины, он рассказал, что в МВД пришло письмо от одного из руководителей департамента НАПК относительно предотвращения нарушения, связанного с коррупцией в самом агентстве.

"Этот руководитель департамента прилагает 311 страниц дополнений, чтобы мы составили протокол о коррупции относительно господина Радецкого (заместителя главы НАПК Руслана Радецкого – ИФ)", - сказал А.Аваков.

В обращении, по словам министра, речь идет о том, что Р.Радецкий своими действиями "предоставил преимущества некоторым судьям, которые его перед этим судили в суде и оправдали". "Этот документ, к сожалению, существует", - добавил министр.

Он также сообщил, что в МВД пришел документ и от народного депутата Украины Сергея Лещенко. "В нем он излагает факты, которые мы проверили, и они, к сожалению, имеют под собой основания относительно деятельности госпожи Корчак (глава НАПК Наталия Корчак – ИФ) и господина Радецкого в части начисления необоснованных премий и надбавок", - сказал А.Аваков.

В этом контексте глава МВД выразил недоумение: "Это нонсенс. Что мне с этим делать? Мы идем в НАПК и составляем протокол о коррупции в отношении всех там присутствующих, а они говорят "сами дураки".

Вместе с тем, А.Аваков заверил, что МВД надлежащим образом отреагирует на эти обращения: "Я не буду брать на себя ответственность не делать шаги относительно этих заявлений. Мы законным способом будем двигаться дальше".

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил к сказанному министром: "Мне кажется, что просто руководитель (НАПК) не в адеквате. В данном случае, неадекватно воспринимает свои обязанности".

Затем министр юстиции Украины Павел Петренко предложил провести служебное расследование в отношении руководства НАПК, о чем, собственно, и просят в самом агентстве. "Мы не можем не реагировать на массовые обращения, которые поступают и от самого НАПК, и от народных депутатов. Если руководство НАПК просит провести служебное расследование, правительство имеет право назначить такое служебное расследование. Если будут установлены правонарушения, то эти факты будут переданы в правоохранительные органы для реагирования", - сказал глава Минюста.

Вместе с тем, Кабмин в среду не принял решения о назначении служебного расследования, посчитав необходимым проработать механизмы возможного реагирования после проведения проверки. Речь идет о том, что Кабмин по законодательству не может по итогам служебного расследования выносить выговор членам НАПК или увольнять их, а итогом проведения проверки должны быть действия подобного рода.