События

15:01 26.04.2017

Теплая погода в ближайшие сутки охватит почти всю Украину

В Украине в ближайшие сутки 27 апреля теплая воздушная масса с юго-запада Европы охватит почти всю территорию страны, погоду будет определять поле повышенного давления, лишь большинство западных областей окажутся в зоне влияния атмосферного фронта, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных регионов и местами в Житомирской области прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных, Житомирской и Киевской областях 5-10°; днем 19-24°, на побережье морей, во Львовской, Волынской, Черниговской и Сумской областях 12-18°.

В Киеве 27 апреля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 апреля самая высокая температура днем была 29,2° в 2013 году, самая низкая ночью -3,2° в 1948 году.

В Украине 28 апреля в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - сильные дожди, град, шквалы 15-22 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных, северных областях и на побережье морей 6-12°; днем 20-26°, на побережье морей и на крайнем западе страны 11-17°.

В Киеве 28 апреля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 23-25°.

ВАЖНОЕ

САП обжаловала меру пресечения в отношении экс-нардепа Мартыненко

Сущенко останется под стражей в РФ до конца июня

Аваков обещает надлежащим образом реагировать на обращения о правонарушениях в НАПК

Генсек ОБСЕ заявляет об угрозе эскалации ситуации на Донбассе

МИД Украины требует от РФ освободить крымского татарина Зейтуллаева

ПОСЛЕДНЕЕ

Процесс ликвидации химического оружия после 20 лет успехов оказался под угрозой, полагает генсек ООН

Профсоюзы будут протестовать против проекта Трудового кодекса в четверг в Киеве

Лукашенко предложил Украине помощь в составлении стратегии по ликвидации последствий чернобыльской аварии

Порошенко подписал закон, который вводит единые правила пересечения перекрестка с круговым движением

Система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности, Россия принимает меры в ответ - начальник Генштаба РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
детские куклы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА