Теплая погода в ближайшие сутки охватит почти всю Украину

В Украине в ближайшие сутки 27 апреля теплая воздушная масса с юго-запада Европы охватит почти всю территорию страны, погоду будет определять поле повышенного давления, лишь большинство западных областей окажутся в зоне влияния атмосферного фронта, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных регионов и местами в Житомирской области прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных, Житомирской и Киевской областях 5-10°; днем 19-24°, на побережье морей, во Львовской, Волынской, Черниговской и Сумской областях 12-18°.

В Киеве 27 апреля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 апреля самая высокая температура днем была 29,2° в 2013 году, самая низкая ночью -3,2° в 1948 году.

В Украине 28 апреля в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - сильные дожди, град, шквалы 15-22 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных, северных областях и на побережье морей 6-12°; днем 20-26°, на побережье морей и на крайнем западе страны 11-17°.

В Киеве 28 апреля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 23-25°.