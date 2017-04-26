Кабмин одобрил оздоровление 1,5 тыс. детей из зоны АТО в "Артеке" и "Молодой гвардии"

Кабинет министров Украины одобрил оздоровление в детских оздоровительных лагерях "Артек" и "Молодая гвардия" 1,5 тыс. детей из населенных пунктов, которые находятся в районе линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

В частности, 700 детей пройдут оздоровление в "Артеке", а 800 – в "Молодой гвардии".

При этом Кабмин разрешил Министерству социальной политики в случае обострения ситуации на линии соприкосновения самостоятельно принимать решение о выделении бесплатных путевок для оздоровления детей из зоны АТО.

Правительство поручило Донецкой и Луганской областным государственным администрациям при отборе детей для оздоровления отдавать приоритет тем детям из населенных пунктов на линии соприкосновения, которые не оздоровлялись за счет средств государственного и местного бюджетов на протяжении 2017 года.