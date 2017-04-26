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12:52 26.04.2017

В Dragon Capital проходят обыски, изымается техника - Гройсман

В инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) проходят обыски, изымается техника, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мне только что написали. Как на это реагировать, даже не знаю. Мне сейчас написали информацию, что сейчас идут обыски в инвестиционной компании Dragon Capital… Изымают там технику", - сказал премьер на заседании правительства в среду.

В.Гройсман поручил правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому заместителю министра финансов Украины Оксане Маркаровой связаться с Dragon Capital для выяснения ситуации.

"Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины, но считаю, что там все должно происходить адекватно, без любого паралича работы инвестиционного фонда. Какие портфели инвестиций в Украину зайдут?" – сказал премьер.

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

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