Неизвестный предмет взорвался на территории детсада в Киеве

Неизвестный предмет взорвался в среду утром на территории детского сада в Деснянском районе Киева, никто не пострадал, сообщает столичная полиция.

"Около 9 часов утра в Деснянское управление полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил: на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Фейсбуке в среду.

В ходе проверки правоохранители установили, что в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок увидел маленький шарик на земле и взял ее в руки. Когда мальчик бросил ее на землю, прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал, осталось только повреждение на асфальте.

Сведения о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. С мальчиком работают психологи, место взрыва осматривают полицейские.