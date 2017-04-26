События

11:32 26.04.2017

США испытают в среду межконтинентальную Minuteman III, способную нести ядерный заряд

Военно-воздушные силы США намерены провести в среду испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, сообщает онлайн-портал газеты "Вашингтон Экзаминер".

По информации издания, запуск ракеты состоится с военной базы "Вандерберг" (Калифорния).

"Запуск ракеты Minuteman имеет ключевое значение для проверки состояния наших национальных ядерных сил и демонстрации наших возможностей", - приводит издание слова представителя ВВС полковника Джона Мосса, который будет командовать пуском.

Ракета наземного базирования Minuteman III может быть запущена из пусковой шахты. Данные ракеты "составляют костяк триады ядерного сдерживания", говорится в заявлении компании Boeing, производящей ракеты.

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