Российские военные сняли и показали в СМИ постановочное видео о боестолкновении якобы с "диверсионной группой" ВСУ - разведка

Российские военные сняли постановочный сюжет о боестолкновении якобы с "диверсионной группой" Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сокольники (Луганская обл.) и продемонстрировали его в российских СМИ, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С целью оправдания своей преступной деятельности российское оккупационное командование активизирует информационные мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обвинение в нарушении Минских договоренностей. 24 апреля противник подготовил постановочный сюжет о "боевом столкновении с диверсионной группой ВС Украины" в районе н.п. Сокольники", - говорится в сообщении разведки на странице в Фейсбуке в среду.

Установлено, что инсценировка "боя" осуществлена в другом населенном пункте – Новогригорьевке.

25 апреля "оперативное видео с места события" и информация о "инциденте" были распространены в российских и местных СМИ, указывает ГУР.

Ранее сообщалось, что украинские военные получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в Славяносербском районе Луганской области (ОРЛО) с последующим отходом "группы" на территорию, подконтрольную ВСУ. Инсценировка связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля и попытками противника возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на ВСУ.