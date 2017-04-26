События

11:11 26.04.2017

Украинская сторона увеличила пограничные наряды в пункте пропуска "Ягодин" для сокращения очередей автомобилей

Государственная пограничная служба Украины констатирует увеличение очередей легковых транспортных средств в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей, поэтому с украинской стороны увеличено количество пограничных нарядов.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в среду, накануне вечером перед пунктом пропуска для автомобильного сообщения "Ягодин" наблюдалось значительное накопление легковых транспортных средств (около 400 ед.), выезжавших из Украины.

"Эта ситуация привела к недовольству жителей приграничья, которые после длительных пасхальных праздников и поминальных дней возвращаются на заработки. Кроме того, периодически возникали стычки между проезжающими гражданами, пытавшимися прорваться вне очереди, чем возникало частичное блокирование транспортными средствами полос движения на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды очередь легкового автотранспорта сократилась до 180 ед.

В погранведомстве отметили, что основными причинами накопления транспортных средств является медленное оформление документов со стороны польских таможенников и периодические сбои в работе ведомственной базы таможни ГФС Украины.

Госпогранслужба Украины увеличила количество пограничных нарядов, которые совместно с Национальной полицией, Государственной фискальной службой и польскими пограничниками предпринимают все возможные меры по стабилизации ситуации и ускорению пропускных операций для уменьшения очередей автотранспорта на украинско-польской границе.

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