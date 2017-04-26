События

10:54 26.04.2017

Мэр Киева 26-30 апреля посетит Лондон

Киевский городской голова Виталий Кличко с 26 по 30 апреля посетит с рабочим визитом Великобританию.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в ходе визита в Лондон В.Кличко встретится с министром иностранных дел Великобритании, экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном, представителями политических и деловых кругов, украинской общиной.

Также в Лондоне В.Кличко поддержит брата Владимира, который будет боксировать 29 апреля в поединке с британцем Энтони Джошуа. Бой за звание чемпиона по версиям IBF и WBA состоится на стадионе "Уэмбли".

ВАЖНОЕ

Полиция задержала участников стрельбы в Василькове, один из них – глава набсовета "Киевгорстроя"

Украинский посол выразил соболезнования США в связи с гибелью представителя ОБСЕ в зоне АТО

Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки – пресс-центр АТО

В Харькове разоблачена группа, причастная к незаконной продаже "квартиры 4 художников"

Украина возобновит поставку электроэнергии в ОРЛО, если будет погашен долг

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава набсовета "Киевгорстроя" пострадал вследствие нападения

Депутат Черкасского облсовета от Радикальной партии уведомлен о подозрении в присвоении имущества ГП - Сарган

Пришло время к созданию надлежащих условий для экономической реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению от аварии на ЧАЭС - Турчинов

В Киеве высадили 15 тыс. деревьев и кустов - КГГА

Арку Дружбы народов раскрасят цветами радуги на период проведения "Евровидения-2017"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на спортивное питание на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА