Мэр Киева 26-30 апреля посетит Лондон

Киевский городской голова Виталий Кличко с 26 по 30 апреля посетит с рабочим визитом Великобританию.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в ходе визита в Лондон В.Кличко встретится с министром иностранных дел Великобритании, экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном, представителями политических и деловых кругов, украинской общиной.

Также в Лондоне В.Кличко поддержит брата Владимира, который будет боксировать 29 апреля в поединке с британцем Энтони Джошуа. Бой за звание чемпиона по версиям IBF и WBA состоится на стадионе "Уэмбли".