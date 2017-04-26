События

10:27 26.04.2017

Полиция задержала участников стрельбы в Василькове, один из них – глава набсовета "Киевгорстроя"

Полицейские задержали участников конфликта со стрельбой на территории пожарной части в Василькове (Киевская обл.), один из них - председатель наблюдательного совета ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимир Слончак, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Согласно информации полиции, установлено, что поздно вечером 24 апреля по дороге из Киева в Васильков между двумя участниками движения возник конфликт.

"Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части Васильков, где устроили "разборки" с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, находившийся недалеко. Правоохранители усмирили хулиганов, а также вызвали к месту происшествия следственно-оперативную группу полиции", - говорится в сообщении.

Все участники конфликта установлены, они проходят медицинское освидетельствование на предмет получения телесных повреждений. Оружие и автомобили изъяты.

По данному факту следователи Васильковской полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действий каждого участника события.

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