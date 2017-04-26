Депутат Черкасского облсовета от Радикальной партии уведомлен о подозрении в присвоении имущества ГП - Сарган

Депутат Черкасской областного совета от Радикальной партии уведомлен о подозрении в незаконном присвоении имущества ГПЗП "Тальное" ГАК "Хлеб Украины" (Черкасская обл.) стоимостью около 55 млн грн, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Пока "радикальный" лидер ходит на допросы в НАБУ. "Радикальному" депутату облсовета Черкасской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении в больших размерах - ИФ)", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

По ее словам, следствием установлено, что "радикал" в течение 2008-2013 гг. в должности директора-управляющего санацией дочернего производственно-заготовительного предприятия "Тальное" Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" без согласования собственника имущества - Кабинета министров Украины – без проведения независимой оценки по заниженной стоимости реализовал активы госпредприятия коммерческим структурам, учредителем которых являлся он сам или его родственники.

"Таким образом, он незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн", - написала Л.Сарган.

Секретарь генерального прокурора не уточнила фигуранта дела, но отметила, что в настоящее время в суд внесено ходатайство об избрании ему меры пресечения в ивде содержания под стражей.