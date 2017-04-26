События

08:16 26.04.2017

Пришло время к созданию надлежащих условий для экономической реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению от аварии на ЧАЭС - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов по случаю 31-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции почтил память погибших ликвидаторов катастрофы.

"Прошло более тридцати лет, как путем беспрецедентных жертв и героизма был локализован пожар на ЧАЭС. Герои-ликвидаторы выполнили свой долг, - потушили пожар, но отдали самое дорогое - свою жизнь", - приводит слова А.Турчинова пресс-служба СНБО.

"От дискуссий и традиционных призывов пришло время перейти к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению", - подчеркнул он.

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