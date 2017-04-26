Украинский посол выразил соболезнования США в связи с гибелью представителя ОБСЕ в зоне АТО

Украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый в ходе разговора с вице-президентом США Майком Пенсом ывразил соболезнования относительно гибели представителя ОБСЕ в зоне АТО.

"Выразил соболезнования американскому народу в связи с гибелью гражданина Соединенных Штатов, медицинского сотрудника СММ ОБСЕ Джозефа Стоуна на временно оккупированной территории на востоке Украины", - написал В.Чалый на своей странице в Фейсбук.

Он также поблагодарил М.Пенса за твердую поддержку Украины в деле прекращения агрессии со стороны РФ и восстановления территориальной целостности.