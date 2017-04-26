Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки – пресс-центр АТО

Ситуация в районе проведения АТО обострилась: за минувшие сутки боевики 65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в среду утром.

"За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо - получили ранения", - говорится в сообщении.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал украинские опорные пункты вблизи Песков. 120-мм минометы применил в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам шахты "Бутовка" открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по украинским воинам в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил вблизи Верхнеторецкого. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника.

На приморском направлении из 120-мм минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по позициям сил АТО в Новотроицком. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-мм минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а вблизи Широкино и Павлополя - из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.

На луганском направлении огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения боевиков накрывали украинские опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР враг бил по защитникам Новозвановки.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отмечают в штабе.