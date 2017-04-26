События

06:18 26.04.2017

В Киеве высадили 15 тыс. деревьев и кустов - КГГА

В течение весны 2017 года в столице высадили 15 000 зеленых насаждений.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, среди высаженных деревьев - платаны, ели, можжевельники и катальпы. Кроме того, в рамках подготовки к "Евровидению" в столице установлено тысячу подвесных термочаш, где высадят ампельные цветы - растения с ниспадающими побегами.

"1000 термочаш установлено на опорах освещения и уже начаты высадки ампельных цветов. К концу недели будут завершены 10 цветочных панно с логотипом "Евровидение-2017", которые будут украшать въезды в город и основные транспортные развязки. Еще 10 тематических клумб ландшафтные дизайнеры "Киевзеленстроя" создадут на ул. Бажана, Одесской площади, склонах возле парка Славы и в других местах", - говорится в сообщении.

"Мы постепенно и системно возрождаем для Киева славу города-парка. При проектировании капитального ремонта парков и скверов мы предполагаем и строительство поливо-оросительной системы. Это поможет нам постепенно снижать затраты на уход за зелеными насаждениями столицы и направлять больше средств на озеленение и развитие инфраструктуры парков и скверов", - отметил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.

ВАЖНОЕ

Четверо фигурантов дела о похищении "Апостола" задержаны при "торговле" с полицейскими

В Тернополе неизвестный похитил из банкомата почти 500 тыс. грн

Украинский боец погиб в результате обстрела позиций ВСУ возле Авдеевки

В Киеве задержали трех человек с, возможно, похищенным из научной библиотеки "Апостолом" 1564 г.

Станция киевского метро "Героев Днепра" возобновила работу

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки – пресс-центр АТО

Арку Дружбы народов раскрасят цветами радуги на период проведения "Евровидения-2017" – КГГА

Группа в составе частных нотариусов присваивала жилье и, возможно, причастна к продаже "квартиры 4 художников" в Харькове

Правоохранители разоблачили присвоение бюджетных средств при выполнении дорожных работ в Кропивницком

Движение транспорта возле станции метро "Левобережная" 26 апреля будет ограничено - КГГА

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА