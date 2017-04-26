В Киеве высадили 15 тыс. деревьев и кустов - КГГА

В течение весны 2017 года в столице высадили 15 000 зеленых насаждений.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, среди высаженных деревьев - платаны, ели, можжевельники и катальпы. Кроме того, в рамках подготовки к "Евровидению" в столице установлено тысячу подвесных термочаш, где высадят ампельные цветы - растения с ниспадающими побегами.

"1000 термочаш установлено на опорах освещения и уже начаты высадки ампельных цветов. К концу недели будут завершены 10 цветочных панно с логотипом "Евровидение-2017", которые будут украшать въезды в город и основные транспортные развязки. Еще 10 тематических клумб ландшафтные дизайнеры "Киевзеленстроя" создадут на ул. Бажана, Одесской площади, склонах возле парка Славы и в других местах", - говорится в сообщении.

"Мы постепенно и системно возрождаем для Киева славу города-парка. При проектировании капитального ремонта парков и скверов мы предполагаем и строительство поливо-оросительной системы. Это поможет нам постепенно снижать затраты на уход за зелеными насаждениями столицы и направлять больше средств на озеленение и развитие инфраструктуры парков и скверов", - отметил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.