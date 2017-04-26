События

04:04 26.04.2017

Арку Дружбы народов раскрасят цветами радуги на период проведения "Евровидения-2017" – КГГА

На время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" монумент Арка Дружбы народов временно превратится в арт-объект "Arch of Diversity" ("Арка многообразие").

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, нанесение цветной пленки будет осуществлено без привлечения бюджетных средств.

КГГА подчеркивает, что не возражает против выполнения работ ООО "Си Эф Си Консалтинг Компани" по созданию арт-объекта, поскольку он является творческой интерпретацией авторов проекта лозунга Евровидения "Уважайте многообразие".

"Нанесение цветной пленки Оracal 641 на поверхность указанной достопримечательности происходит согласно с предоставленным макетом, при условии сохранения общей подлинности памятника и соблюдения законодательства по охране памятников в целом", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что графическое оформление Арки пленкой в цвета радуги осуществлено собственным счетом компании.

Также ООО "Си Эф Си Консалтинг Компани" приняло на себя обязательство по истечении конкурса "Евровидение-2017" выполнить работы по снятию нанесенной пленки и вернуть постройке ее первоначальный вид.

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