Группа в составе частных нотариусов присваивала жилье и, возможно, причастна к продаже "квартиры 4 художников" в Харькове

Прокуратура Харьковской области совместно с ГУ Нацполиции в области разоблачили частных нотариусов и ранее судимых за особо тяжкие преступления харьковчан (всего 6 человек), которые создали схему незаконного присвоения жилья.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, досудебное расследование проводится по ч.ч 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия, подделка и использование поддельных документов).

"В группу входили два частных нотариуса. Одному из них, женщине 1969 года рождения сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 УК Украины", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, в течение 2014-2017 г.г. члены группы подыскивали квартиры, владельцы которых умерли, и от их имени "задним" числом подделывали договоры купли-продажи, доверенности и завещания, а затем недвижимость перепродавали. Досудебному следствию известно о 7 таких эпизодов.

В ходе обысков по месту работы и жительства членов группы, правоохранители обнаружили и изъяли документацию, а также картины, статуэтки, альбомы и книги, которые были похищены из "квартиры четырех художников" (где в разные годы жили выдающиеся украинские художники Михаил Пестриков и Николай Самокиш и харьковские живописцы Иван Селищев и Николай Гноевой).

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, ранее активистка Елена Рофе-Бекетова заявила, что квартира в доме по ул.Дарвина, 37, в Харькове, где в разные годы жили выдающиеся украинские художники Михаил Пестриков и Николай Самокиш и харьковские живописцы Иван Селищев и Николай Гноевой, была продана незаконно.

"Договор (купли-продажи - ИФ) был датирован февралем 2017г и подписан Гноевым Юрием Николаевичем и Гноевой Любовью Николаевной (детьми Н.Гноевого - ИФ), которые на тот момент уже умерли", - сказала Е.Рофе-Бекетова на пресс-конференции 13 марта.

Она сообщила, что узнала об этом 5 марта, когда оказалась случайной свидетельницей вывоза вещей, в т.ч. альбомов и картин из "квартиры четырех художников".

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 190 (мошенничество) УК Украины", - сообщили в отделе коммуникаций.

Николай Самокиш (1860-1944г.г) - русский и советский художник-баталист и педагог украинского происхождения, работавший также в области анималистического жанра и книжной графики. Академик и Действительный член Императорской Академии художеств,, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат Сталинской премии второй степени.

Михаил Пестриков (1864-1930г.г.) - художник и педагог. Преподавал в Харьковском художественном училище, позднее - в художественном и технологическом институте.