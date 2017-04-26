Правоохранители разоблачили присвоение бюджетных средств при выполнении дорожных работ в Кропивницком

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой уличили в Кропивницком присвоение бюджетных средств коммерческой структурой при выполнении дорожных работ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что дельцы в течение 2015-2016 годов получали заказы от бюджетных учреждений города, в частности на ремонт улиц областного центра.

"Злоумышленники вносили в акты выполненных работ ряд вроде сделанных операций, которые в действительности не выполнялись. Во время проверки документации сотрудники спецслужбы обнаружили, что руководство коммерческой структуры подделало бухгалтерскую и налоговую отчетность", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, превышает 3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.