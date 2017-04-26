Движение транспорта возле станции метро "Левобережная" 26 апреля будет ограничено - КГГА

Возле станции столичного метро "Левобережная" на Каховском путепроводе 26 апреля частично будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на Каховском путепроводе запланировано продолжение работ по монтажу колесоотбойной ленты с 09:00 до 17:00 среды.

Движение транспорта будет ограничено в первой полосе в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе.