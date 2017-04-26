События

01:22 26.04.2017

"Укрзализныця" заявляет, что не возит грузы на неподконтрольные территории

ПАО "Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории Украины, сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".

"Общество не использует подвижный состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.

В "Укрзализныце" также отмечают, что пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. "Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено", - подчеркивают в компании.

ВАЖНОЕ

Четверо фигурантов дела о похищении "Апостола" задержаны при "торговле" с полицейскими

В Тернополе неизвестный похитил из банкомата почти 500 тыс. грн

Украинский боец погиб в результате обстрела позиций ВСУ возле Авдеевки

В Киеве задержали трех человек с, возможно, похищенным из научной библиотеки "Апостолом" 1564 г.

Станция киевского метро "Героев Днепра" возобновила работу

ПОСЛЕДНЕЕ

Движение транспорта возле станции метро "Левобережная" 26 апреля будет ограничено - КГГА

Военная прокуратура направила в суд обвинение во взяточничестве в отношении двух полковников из Госпогранслужбы и Генштаба ВСУ

Трамп назвал нового главу секретной службы США

Боевики обстреливают силы АТО вдоль всей линии разграничения – двое бойцов погибли, четверо ранены - штаб

В Киеве неизвестный из травматического пистолета ранил трех человек

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА