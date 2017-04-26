"Укрзализныця" заявляет, что не возит грузы на неподконтрольные территории

ПАО "Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории Украины, сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".

"Общество не использует подвижный состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.

В "Укрзализныце" также отмечают, что пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. "Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено", - подчеркивают в компании.