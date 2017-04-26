События

00:27 26.04.2017

Военная прокуратура направила в суд обвинение во взяточничестве в отношении двух полковников из Госпогранслужбы и Генштаба ВСУ

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины направлено в суд обвинительный акт в отношении двух полковников из Главного управления подготовки Вооруженных сил Украины Генерального штаба и Главного центра кадрового обеспечения Государственной пограничной службы, которые, вступив в преступный сговор, совершили коррупционное преступление.

"Чиновники, используя служебное положение и реальную возможность влияния на трудоустройство кандидатов в Государственную пограничную службу, решили за денежное вознаграждение "помочь" гражданину устроиться во Львовский пограничный отряд", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

За такую "услугу" чиновники сначала потребовали $10 тыс., а впоследствии уменьшили сумму до $6 тыс.

Деньги передавались в два этапа - сначала $3 тыс. и, после получения предписания на прохождение службы, остальные средства, которые они сразу разделили между собой.

После этого полковников было задержано правоохранителями "на горячем" и изъято сумму неправомерной выгоды.

Действия чиновников квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения).

Полковники находятся под домашним арестом.

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