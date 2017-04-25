Боевики обстреливают силы АТО вдоль всей линии разграничения – двое бойцов погибли, четверо ранены - штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований обстреливают позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук во вторник ночью.

"В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что на разных направлениях зафиксировано применение противником минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - информирует штаб АТО.