События

23:34 25.04.2017

В Киеве неизвестный из травматического пистолета ранил трех человек

В Киеве на границе Подольского и Оболонского районов произошел конфликт между двумя компаниями, в результате чего мужчина в камуфляжной форме травмировал трех человек из травматического пистолета, сообщает пресс-служба Национальной полиции на странице в Фейсбук во вторник ночью.

Предварительно установлено, что двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин.

Стрелок скрылся с места происшествия.

Все раненые находятся в больнице, еще двое участников конфликта доставлены в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

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