События

22:44 25.04.2017

Полиция отпустила на свободу второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

Шведские стражи порядка отпустили на свободу второго подозреваемого, которого считали причастным к террористическому нападению в Стокгольме 7 апреля, говорится в заявлении прокуратуры Швеции, распространенном во вторник.

"Этот человек больше не является подозреваемым", - отмечается в документе.

При этом ни личность мужчины, ни причина его задержания и освобождения по-прежнему не уточняются.

Как сообщалось, подозреваемый был арестован накануне.

7 апреля террорист на угнанном грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 человек получили ранения.

Первым подозреваемым по этому делу проходит гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который ранее признался в совершении теракта.

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