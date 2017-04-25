События

21:14 25.04.2017

СБУ во вторник вечером проведет в МВЦ в Киеве антитеррористические учения в преддверии "Евровидения"

Служба безопасности Украины во вторник вечером проведет антитеррористические учения на базе "Международного выставочного центра" в Киеве, где в мае будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017".

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, тактико-специальные учения в МВЦ начнутся 25 апреля в 21:00. Их проедет координационная группа Антитеррористического центра при главном управлении СБУ в г.Киеве и Киевской области.

"Информация о результатах практического взаимодействия правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти на объекте с массовым пребыванием людей будет предоставлена дополнительно", - сказано в сообщении.

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