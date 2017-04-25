Ляшко на допросе вел себя вызывающе и нецензурно обзывал детективов и прокурора

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко был вызван во вторник на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с целью сбора доказательной базы относительно вероятного факта незаконного обогащения, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"По результатам обработки материалов СМИ Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) действительно внесла сведения в ЕРДР по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства — народным депутатом Украины — в собственность активов в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В САП отметили, что производство начато с целью установления или опровержения законности получения лицом указанного имущества, а утверждение О.Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенность вины "являются безосновательными и преждевременными".

"Стоит также отметить, что во время допроса Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурору, обзывая их нецензурными словами. Детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования", - сообщили в САП.

Также отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле САП,

"В очередной раз считаем необходимым отметить и напомнить уважаемым политикам — для новосозданных антикоррупционных органов нет неприкасаемых, мы руководствуемся исключительно законом", - сказано в сообщении САП.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег О.Ляшко провел 4 часа на допросе в НАБУ. По завершению дачи показаний он в комментарии журналистам назвал политической расправой производство, открытое САП по подозрению в его незаконном обогащении. "Они даже не могут сказать, в чем они меня обвиняют, по какому факту это дело открыто. Я 4 часа пытался это выяснить и мне никто не сказал. Из этого я делаю вывод, что дело открыто с одной целью: для нашей политической дискредитации, меня как лидера", - заявил О.Ляшко.