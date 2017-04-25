СБУ возбудила дело по факту незаконного посещения иностранцами оккупированного Крыма для участия в ялтинском форуме 20-22 апреля

Служба безопасности Украины в АР Крым открыла уголовное производство по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную Россией территорию Крыма иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года принимали участие в так называемом "Международном экономическом форуме" в г.Ялта.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры АР Крым (базируется в Киеве), в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые принимали участие в экономическом форуме в Ялте.

"В частности, они способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного "референдума" об отделении АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Прокуратура прокуратуры АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Кроме этого прокуратура готовит международные поручения к странам, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.

"Также прокуратурой будет дана оценка финансированию указанного "форума", а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения", - сказано в сообщении.