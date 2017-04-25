События

18:37 25.04.2017

В Тернополе неизвестный похитил из банкомата почти 500 тыс. грн

В Тернополе неизвестные похитили 452 тыс. 200 грн из банкомата "Райффайзен банк Аваль", который установлен в помещении торгового центра "Новус".

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Тернопольской области, в полицию поступило сообщение от службы информационной безопасности ПАО "Райффайзен банк Аваль" о том, что 19 апреля в период времени с 18:00 по 19:00 неизвестное лицо осуществило вмешательство в электронную систему банкомата в торговом центре "Новус" по ул.Перля в Тернополе..

"Во время осмотра места преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник путем открытия крышки сервисной части банкомата и повреждением шлейфа клавиатуры с подключением мобильного устройства сумел похитить денежные средства в сумме 452 200 грн", - сказано в сообщении.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах).

В полиции сообщили, что действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, и просят граждан в случае его опознания обратиться к правоохранительным органам или звонить по телефону "102".

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