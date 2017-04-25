Боевики в зоне АТО во вторник 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один военный погиб, еще один ранен

Незаконные вооруженные формирования в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с начала суток до 18:00 вторника 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в один военный погиб, еще один получил ранения, сообщили в штабе АТО.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 23 раза открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО, обнародованной на странице в соцсети "Фейсбук" во вторник вечером.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении.

"Так, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам в районе Водяного. Из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкино и Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Гнутово. По позициям в районе Талаковки противник применил стрелковое оружие", - сказано в сводке.

Вблизи Новотроицкого работал вражеский снайпер.

На донецком направлении, как сообщает штаб АТО, огнем 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов противник накрывал позиции сил АТО в районе Авдеевки.

"Минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам шахты "Бутовка". Из пулеметов крупных калибров вел огонь по опорным пунктам вблизи Каменки и Новгородского. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - сказано в сообщении.

На луганском направлении боевики из автоматических гранатометов подразделения российско-оккупационных войск обстреляли опорные пункты вблизи Желтого, а из стрелкового оружия – в районе Валуйского.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один получил ранения", - сказано в сводке.