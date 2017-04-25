Украинский боец погиб в результате обстрела позиций ВСУ возле Авдеевки

В результате вражеского обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины неподалеку г.Авдеевка (Донецкая обл.), погиб военнослужащий, сообщили в штабе АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук во вторник.

Отмечается, что на данном направлении противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.