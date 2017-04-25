События

17:57 25.04.2017

Прокуратура уличила должностных лица Запорожского облавтодора в растрате 10 млн грн бюджетных средств

Прокуратура Запорожской области установила, что должностные лица дочернего предприятия "Запорожский облавтодор" ПАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" в течение 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн грн.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, по указанному факту прокуратурой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Как сообщалось, руководитель ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко 12 апреля 2017 года нанес визит в Запорожскую область для проверки хода и качества выполнения ремонта дорог, после которой уволил руководителя местного облавтодора за некачественный ремонт, неэффективную управленческую работу и наибольшую задолженность по заработной плате перед дорожниками.

Как сообщила тогда пресс-служба ПАО, инспектируя дороги, А.Гриненко обнаружил признаки некачественного ремонта: заплаты на некоторых отремонтированных в этом году участках дорог уже выкрошились. Специалисты-дорожники отмечают, что видны явные признаки нарушения технологии выполнения ямочного ремонта, в частности, количество битума и размер щебня не соответствует ДБН.

Он также сообщил, что Запорожский облавтодор рекордсмен по задолженности по заработной плате дорожникам. С начала 2017 года ее на тот момент не выплачивали, общая сумма непогашенных выплат составляла около 7 млн грн.

Кроме того, финансовым результатом хозяйственной деятельности Запорожского облавтодора в 2016 году стал чистый убыток в сумме свыше 10 млн грн, а также облавтодор имел большие налоговые долги. Только на конец 2016 года сумма непогашенной задолженности составила почти 26 млн грн.

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