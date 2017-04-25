Военных журналистов, задержанных возле в/ч в Ривненской области, не уведомляли о подозрении, их уже отпустили

Среди задержанных военными за съемку вблизи воинской части в Ривненской области - двое военных журналистов одного из телеканалов, подозрение им не предъявлялось, процессуального задержания также не было, отмечает руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

"Среди задержанных лиц - двое сотрудников одного из телеканалов, которые работают по военному проекту, то есть люди, которые разбираются в военной тематике, снимают сюжеты, связанные с АТО", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Вместе с тем, по словам А.Ткачука, они заверяли следователей, что находились там с целью съемки местных туристических объектов.

Руководитель аппарата главы СБУ уточнил, что съемочная группа приехала из Киева, а разрешение на проведение съемки у журналистов не было.

По словам А.Ткачука, журналисты находились "в рамках контролируемой зоны, то есть там, где уже находятся ограничительные знаки и действует особый режим нахождения на объектах".

"Были зафиксированы признаки работы беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от военного режимного объекта. У журналистов, лиц, которые работали с ними, был выявлен БПЛА", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, уведомлялось ли подозрение журналистам и в каком процессуальном статусе они находятся, руководитель аппарата сказал: "Журналисты не уведомлялись о подозрении. Они в настоящее время не являются подозреваемыми в уголовном производстве. Уголовное производство зарегистрировано по факту... Вчера они были допрошены в качестве свидетелей. Их отпустили. То есть они не являются задержанными".

Как сообщалось, об инциденте с задержанием возле расположенной в Оржеве Ривненской области воинской части лиц, представившихся журналистами телеканала ZIK, 24 апреля вечером информировали пресс-служба ВСУ и правоохранительные органы.

Между тем, на сайте ZIK указано, что неподалеку поселка Оржев задержали съемочную группу программы военных расследований этого телеканала, ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке "с редакционным заданием". "Задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины по надуманному предлогу - проникновение на территорию режимного объекта в этой местности", - говорится в сообщении ZIK.

Пресс-центр СБУ во вторник сообщил, что местный житель заметил группу неизвестных лиц с техническими средствами для съемок и квадрокоптером и сообщил об этом командиру воинской части, после чего военные задержали людей, оказавшихся журналистами телеканала ZIK.

"Противодиверсионное военное подразделение оперативно прибыло на место, задержало неизвестных и вызвало сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции. Сотрудникам спецслужбы задержанные представились как журналисты проекта "Дорогами войны" телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемке лесного массива и местного туристического объекта "Тоннель любви", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По результатам осмотра места происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам подготовки к диверсии по ч.1 ст.14 (Подготовка к преступлению) и ст.113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины.