Пригородный электропоезд с мая будет курсировать между Лиманом и Харьковом

ПАО "Укрзализныця" для улучшения обслуживания пассажиров с 3 мая 2017 года назначает новый поезд в пригородном сообщении Лиман – Славянск – Харьков.

Как сообщила пресс-служба компании, электропоезд формирования Лиманского моторвагонного депо его регионального филиала "Донецкая железная дорога" будет курсировать ежедневно, кроме вторника, составом из шести вагонов.

Время отправления из Лимана в 5:25, прибытие в Харьков в 11:00. Отправление из Харькова в 16:51, прибытие в Лиман в 23:50.

Пригородный поезд будет делать остановки на станциях Брусин, Придонецкая, Славкурорт, Кожушко, Славянск, Шидловская, Бантишево, Гусаровка, Барвенково, Языковое, Гавриловка, Дубово, Близнюки, Лозовая, Краснопавловка, Беляевка, Лихачево, Тройчатое, Беспаловка, Шурино, Бирки, Мерефа и Покатиловка.