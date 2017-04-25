СБУ не имеет информации о готовящихся провокациях на майские праздники

Правоохранители будут учитывать возможное напряжение ситуации на майские праздники, особенно в Одессе, однако в настоящее время оперативной информации о готовящихся провокациях нет, отмечают в Службе безопасности Украины.

"Конечно, на майские праздники ситуация, особенно в одесском регионе достаточно напряженная, мы это учитываем и взаимодействуем с другими правоохранительными органами для того, что бы упредить возможные провокации", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, информация, которой обладает СБУ, проверяется оперативными возможностями.

"И на сегодняшний день говорить о том, что есть конкретная подготовка к какому-то теракту или каким-то провокациям конкретным, связанным с насилием против людей, – такой информации, которую мы могли бы сообщить общественности, у нас нет", - сказал А.Ткачук