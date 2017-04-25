В СБУ не исключают привлечение СЦКК для расследования подрыва автомобиля СММ ОБСЕ на Луганщине

В Службе безопасности Украины допускают возможность привлечения СЦКК для проведения международного формата расследования подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области, в результате чего один сотрудник миссии погиб, двое получили травмы.

"Как вариант, возможно, это привлечение СЦКК для того, чтобы более детально исследовать место этого инцидента. О том, что будут допущены наши следователи на эту территории, есть большие сомнения. Но как возможный вариант (пока что он изучается) – это использование опыта работы в рамках расследования по МН17", - сказал начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

По словам А.Ткачука, речь идет о получении международными следователями доступа непосредственно к месту, где произошел инцидент.

"Если это будет международное расследование, то, возможно, у него будет еще больше перспектив, даже если оно будет проводиться исключительно украинскими правоохранителями", - подытожил он.

Что касается Российской Федерации, то, по словам А.Ткачука, нельзя рассчитывать на объективность со стороны РФ в этом деле, потому что оружие и взрывчатка поставляются на территорию Украины с российской территории.

"Соответственно, тот боеприпас, который сдетонировал под машиной ОБСЕ не исключено, мог быть доставлен с территории РФ", - сказал руководитель аппарата главы СБУ.

Отвечая на вопрос о том, приобщились ли уже к расследованию какие либо государства, в частности Германия или США, А.Ткачук сказал, что у него пока что нет такой информации.

"Вчера глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю СММ ОБСЕ, выразил соболезнование родственникам погибшего и тех, кто получили ранение. Мы надеемся на то, что у нас будет эффективное сотрудничество в том числе и с ОБСЕ для того, что бы можно было с процессуальной точки зрения исследовать все обстоятельства этого события", - подчеркнул А.Ткачук.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии и Чехии.

Управление СБУ в Луганской области открыло уголовное производство по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека) по факту подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, прокуратура области контролирует ход расследования.