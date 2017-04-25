Победительница конкурса на главу люстрационного департамента Минюста обрисовала видение своей работы

Победившая в конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Анастасия Задорожная обещает приложить максимум усилий для дальнейшей реализации закона "Об очищении власти".

"В настоящее время работа по реализации закона об очищении власти уже показала результаты. Большая часть проверки по чиновникам уже завершена, закон Украины работает как фильтр относительно претендентов на должности в госслужбе, в органах государственной власти", - сказала А.Задорожная на брифинге во вторник в Киеве.

По её словам, в настоящее время в реестр внесены сведения относительно 935 лиц. "Актуальными остаются такие направления работы департамента, как ведение судебных дел... Ведётся мониторинг нормативно-правовых актов с целью выявления и устранения возможных коллизий", - сказала А.Задорожная.

Также она сообщила, что Минюст и департамент по вопросам люстрации подали около 70 представлений на увольнение судей.

"В своей дальнейшей деятельности приложу максимум усилий для дальнейшей реализации норм закона об очищении власти, вместе с командой департамента по вопросам люстрации и членами новосозданного общественного совета", - заверила победительница конкурса на должность руководителя департамента люстрации Минюста.

Говоря о самой победе на конкурсе, А.Задорожная отметила, что ещё есть 10 дней на возможность обжалования результатов конкурса другими кандидатами. Если обжалования не произойдет, то будет приказ о её назначении на должность.

Она добавила, что в департаменте по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины работает уже более года.