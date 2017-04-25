Во Львове завершен отопительный сезон

Во Львове во вторник завершен отопительный сезон 2016-2017 гг., сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Львова Андрей Садовой.

В соответствии с распоряжением, все теплоснабжающие предприятия прекращают подачу тепла пользователям.

С 10 мая "Львовтеплоэнерго" планирует начать гидравлические испытания тепловых сетей.

Как сообщалось, отопительный сезон во Львове начался 11 октября 2016 года. Весной 2017 года отопительный сезон дважды приостанавливали в связи с потеплением.