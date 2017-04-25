Второй "Украинский форум по обороне и безопасности'17" в Киеве обсудит технологический потенциал и реформы ОПК Украины

Второй международный "Украинский форум по обороне и безопасности'17", которой пройдет в Киеве 27 апреля с участием представителей порядка 20 стран, обсудит технологический и инвестиционный потенциал, а также реформы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

"Мы хотим выйти (к участникам форума - ИФ) с основным месседжем: оборонная промышленность Украины - инвестиционно привлекательная", - сказал замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" Денис Гурак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как напомнил замглавы госконцерна, в 2016 году "Укроборонпром" обнародовал планы по проведению реформы ОПК, основными направлениями которой рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.

Успех реформы оборонной отрасли, акцентировал Д.Гурак, напрямую связан с неотложным реформированием профильной законодательной базы, а также созданием конкурентных процедур при формировании гособоронзаказа.

"Создание конкурентных процедур в формировании гособоронзаказа, и реформа законодательства о гостайне - это ключевой момент...Необходимо изменить подход к формированию гособоронзаказа на конкурентной основе", - сказал он, уточнив: данные вопросы поднимались в ходе прошедшего в Киеве в конце марта заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам экономической безопасности (СРГЭБ).

Как отметил замглавы госконцерна, расширение ВТС со странами-членами НАТО рассматривается одним из условий эффективного перевооружения ВСУ, начатого Украиной в условиях новых долгосрочных вызовов обороноспособности.

По словам Д.Гурака, сегодня уже "есть понимание", что обновление "идеологически устаревшей" номенклатуры вооружений и военной техники (ВВТ) ВСУ, и в первую очередь, боевой авиатехники, средств ПВО, а также обновление флота ВМС Украины, будут проводиться в рамках сотрудничества со странами-членами НАТО.

Организатором второго международного "Украинского форума по обороне и безопасности'17", который пройдет 27 апреля в Киеве под патронатом Министерства обороны и госконцерна "Укроборонпром", выступает компания A7CONFERENCES.

По данным организаторов, в работе форума примут участие около 300 представителей украинского и зарубежного оборонного рынков, треть из них - зарубежные представители порядка 20 стран.