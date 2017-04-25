События

15:21 25.04.2017

Ляшко провел 4 часа на допросе в НАБУ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал политической расправой производство, открытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) по подозрению в его незаконном обогащении.

"Они даже не могут сказать, в чем они меня обвиняют, по какому факту это дело открыто. Я 4 часа пытался это выяснить и мне никто не сказал. Из этого я делаю вывод, что дело открыто с одной целью: для нашей политической дискредитации, меня как лидера Радикальной партии, нашей команды", - сказал он журналистам после допроса в Киеве.

Он добавил, что следователи допрашивали его как свидетеля по фактовому делу.

О.Ляшко также считает, если САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не могут доказать факты нарушения им законодательства, то антикоррупционный прокурор должен подать в отставку. "Более того, я его привлеку к ответственности за злоупотребление служебным положением", - сказал политик.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в НАБУ производство по подозрению в незаконном обогащении лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко. "Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконном обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу", - сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве.

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