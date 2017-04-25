События

15:16 25.04.2017

Новое образовательное пространство в 2017 году будет создано в 50 школах Украины

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство образования и науки начинают совместный проект создания нового образовательного пространства, в этом году он охватит 50 школ.

"Мы эту реформу запускаем в 2017 году", – сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на селекторном совещании во вторник в Киеве.

Она пояснила, что в этом году уже в 50 школах будет создано новое образовательное пространство, всего же в проекте (в 2017-2019 гг. – ИФ) будут участвовать 200 школ. По словам Л.Гриневич, Минобразования будет пилотировать новые образовательные программы и материалы для первого класса новой украинской школы.

"Пилотные школы и учителя первого класса станут первопроходцами. Именно они опробуют новый стандарт начальной школы, программы и образовательные материалы, которые будут применяться в учебном процессе", - отметила Л.Гриневич.

По словам министра, на основе этого опыта будут подготовлены изменения и поправки в пилотные материалы, после чего они будут введены в других школах Украины в 2018 году, когда первоклассники пойдут в новую украинскую школу.

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заметил, что цель проекта - "создать полноценное комфортное образовательное пространство, как с точки зрения оборудования и технического обеспечения школ, так и с точки зрения наполнения учебного процесса". Он подчеркнул, что в этом вопросе на помощь должны придти областные администрации и председатели громад.

"Мы берем на себя те стандарты, которые касаются непосредственно инфраструктуры", - рассказал вице-премьер.

На совещании отмечалось, что для реализации проекта предусмотрено несколько источников финансирования: средства государственного фонда регионального развития (3,5 млрд грн), субвенция на формирование инфраструктуры областных территориальных громад (1,5 млрд грн) и субвенция из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий (4 млрд грн), образовательная субвенция, местные бюджеты, средства международной технической помощи.

ВАЖНОЕ

Станция киевского метро "Героев Днепра" закрыта

СММ ОБСЕ возобновила патрулирование по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе

Ляшко провел 4 часа на допросе в НАБУ

Суд продлил арест бывшего прапорщика ВСУ Одинцова

Марьинка утром вновь подверглась обстрелу боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман пообещал изыскать дополнительные средства для Нацполиции Украины

Работы по подключению подстанции "Трехизбенка" планируют завершить к концу дня

МВД Украины нужно дополнительно 45 млн грн на обеспечение безопасности во время "Евровидения-2017"

На складах в Балаклее от взрывоопасных предметов очищены 193 га

Вскоре все КПП на границе получат доступ к базам данных Интерпола, этой информацией должны располагать и полицейские

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить товары для животных на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА