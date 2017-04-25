Новое образовательное пространство в 2017 году будет создано в 50 школах Украины

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство образования и науки начинают совместный проект создания нового образовательного пространства, в этом году он охватит 50 школ.

"Мы эту реформу запускаем в 2017 году", – сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на селекторном совещании во вторник в Киеве.

Она пояснила, что в этом году уже в 50 школах будет создано новое образовательное пространство, всего же в проекте (в 2017-2019 гг. – ИФ) будут участвовать 200 школ. По словам Л.Гриневич, Минобразования будет пилотировать новые образовательные программы и материалы для первого класса новой украинской школы.

"Пилотные школы и учителя первого класса станут первопроходцами. Именно они опробуют новый стандарт начальной школы, программы и образовательные материалы, которые будут применяться в учебном процессе", - отметила Л.Гриневич.

По словам министра, на основе этого опыта будут подготовлены изменения и поправки в пилотные материалы, после чего они будут введены в других школах Украины в 2018 году, когда первоклассники пойдут в новую украинскую школу.

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заметил, что цель проекта - "создать полноценное комфортное образовательное пространство, как с точки зрения оборудования и технического обеспечения школ, так и с точки зрения наполнения учебного процесса". Он подчеркнул, что в этом вопросе на помощь должны придти областные администрации и председатели громад.

"Мы берем на себя те стандарты, которые касаются непосредственно инфраструктуры", - рассказал вице-премьер.

На совещании отмечалось, что для реализации проекта предусмотрено несколько источников финансирования: средства государственного фонда регионального развития (3,5 млрд грн), субвенция на формирование инфраструктуры областных территориальных громад (1,5 млрд грн) и субвенция из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий (4 млрд грн), образовательная субвенция, местные бюджеты, средства международной технической помощи.