Суд продлил арест бывшего прапорщика ВСУ Одинцова

Дарницкий районный суд г.Киева продлил срок содержания под стражей бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины прапорщику Максиму Одинцову, обвиняемому в государственной измене.

"Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 23 июня 2017 года включительно", - заявила председательствующая по делу судья Татьяна Щасна в ходе судебного заседания во вторник.

Кроме этого, она объявила перерыв в заседании до 26 мая в связи с ходатайством нового адвоката о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 26 мая до 13.30",- сказала Т.Щастна.

Она также огласила, что заседания по делу М.Одинцова пройдут в 13.00 31 мая и в 13.00 7 июня.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и М.Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

20 ноября 2016 года сотрудники СБУ задержали этих дезертиров на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

Суд отказался объединить в одно производство дела М.Одинцова и задержанного вместе с ним А.Баранова. Дело А.Баранова рассматривает Подольский районный суд Киева.