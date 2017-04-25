События

14:35 25.04.2017

Гройсман пообещал изыскать дополнительные средства для Нацполиции Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает надлежащее финансовое и материально-техническое обеспечение Национальной полиции, в частности, подразделений, обеспечивающих общественную безопасность.

"Хочу вас заверить в том, что мы найдем все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень финансирования и материально-технических средств для Нацполции", пообещал премьер в ходе коллегии МВД Украины во вторник в Киеве в ходе которой госсекретарь министерства Алексей Тахтай заявил о недостаточном финансировании, в частности, что при минимальных нуждах министерства в 26,2млрд грн в бюджете предусмотрено только 16,6млрд грн.

По словам В.Гройсмана, все службы Нацполиции, сориентированные на обеспечение безопасности граждан, будут финансировать надлежащим образом.

"Мы скорректируем цифры (бюджета – ИФ) думаю, немножко сомнительна потребность в 26млрд, но то, что мы будем ориентироваться на нужды (МВД – ИФ) и стопроцентно их удовлетворять - можете в этом не сомневаться", - сказал премьер-министр.

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